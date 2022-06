Napoli | De Laurentiis | «Certi giocatori diventano condizionanti se non giocano»

(Di martedì 7 giugno 2022) Delancia una frecciata a Mertens per il rinnovo: il patron stizzito per il continuo rimandare la trattativa Dopo l’incontro tra Dee Mertens a casa del Belga sembrava più sereno il clima a. Con il passare dei giorni e delle settimane, però, il rinnovo è stato più volte rimandato. Su Mertens anche qualche voce dal Brasile con il Botafogo che avrebbe chiesto informazioni. Le richieste elevate del belga hanno gelato ile De, che ha risposto con una frecciata: «Ci sono deicheper lo spogliatoio se non». Questo quanto riportato da Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ildi Deè un esempio virtuoso di sana amministrazione ed ottimi risultati sportivi. Purtroppo dal 2015 ad oggi, nonostante una generazioni di campioni come Mertens e Koulibaly, il ...Il pressing delperò ha cambiato repentinamente le cose e l'incontro che ci sarà tra l'agente e Depotrebbe portare la richiesta ufficiale del club catalano, anche se ancora alle ...A Posillipo, durante la presentazione del ritiro estivo in programma a Castel di Sangro tra fine luglio e inizio agosto, il presidente del Napoli ha fatto il punto sui rinnovi. A Salerno la priorità è ..."La distanza sembra incolmabile tra la proposta di Aurelio De Laurentiis e dunque del Napoli, e la richiesta degli agenti di Dries Mertens, 148 gol e miglior goleador di sempre, con il contratto in ...