Mascherine e triplo gel | tutti i diktat assurdi per andare al voto

(Di martedì 7 giugno 2022) Il prossimo 12 giugno, giorno in cui milioni di cittadini si recheranno alle urne per i referendum sulla giustizia e per il rinnovo di un migliaio di amministrazioni comunali, si raggiungerà il più odioso paradosso di un impazzimento sanitario senza precedenti. Nell’espressione più importante per la sovranità popolare, quello delle urne, gli italiani che vorranno esprimere il lorodovranno sopportare gliprotocolli anti-Covid imposti dal ministro Speranza, con l’avallo di una maggioranza di governo ancora terrorizzata dall’idea che un pur minimo dissenso su tali misure possa creare una perdita di consensi. Di fatto, mentre attualmente è possibile circolare liberamente in gran parte dei luoghi chiusi senza alcuna restrizione, per poter esercitare il diritto disi dovrà sottostare alle umilianti misure fortemente volute ...