L’incubo di tutti i genitori, la sparizione di un bambino, dà il via a un romanzo che scava nel disamore di una coppia. E scoperchia il lato oscuro della normalità (Di martedì 7 giugno 2022) Distrazioni fatali. Un bambino di due anni, biondo e paffuto, gioca al parchetto vicino al villaggio Olimpico, a Roma. La madre Viola ha la lezione di yoga, aspetta che il marito Paolo le dia il cambio per andare. Lo vede arrivare, sono d’accordo che per non turbare il piccolo si diano il cambio silenziosamente, senza saluti. Ma Paolo riceve una chiamata urgente e, convinto che la moglie non lo abbia ancora visto, torna in ufficio. E il piccolo Elia rimane solo. Comincia così un racconto mozzafiato, la ricerca spasmodica di un bambino da cui si allarga la lente su un rapporto di coppia incrinato. Federica De Paolis. Foto: Alessandro Rossellini Paure e sospetti si sovrappongono: Paolo è invischiato in una truffa sullo smaltimento dell’immondizia per cui dei mafiosi potrebbero volerlo colpire, Viola ha subito un incidente che le ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 giugno 2022) Distrazioni fatali. Undi due anni, biondo e paffuto, gioca al parchetto vicino al villaggio Olimpico, a Roma. La madre Viola ha la lezione di yoga, aspetta che il marito Paolo le dia il cambio per andare. Lo vede arrivare, sono d’accordo che per non turbare il piccolo si diano il cambio silenziosamente, senza saluti. Ma Paolo riceve una chiamata urgente e, convinto che la moglie non lo abbia ancora visto, torna in ufficio. E il piccolo Elia rimane solo. Comincia così un racconto mozzafiato, la ricerca spasmodica di unda cui si allarga la lente su un rapporto diincrinato. Federica De Paolis. Foto: Alessandro Rossellini Paure e sospetti si sovrappongono: Paolo è invischiato in una truffa sullo smaltimento dell’immondizia per cui dei mafiosi potrebbero volerlo colpire, Viola ha subito un incidente che le ...

