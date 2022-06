Lido dei Gabbiani, bagnino egiziano salva quattro bambini e poi muore (Di martedì 7 giugno 2022) bagnino egiziano salva quattro bambini, ma poi non riesce a tornare a riva e muore. Si chiamava Said. E' successo a Lido dei Gabbiani, Villaggio Coppola in provincia di Caserta.... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 giugno 2022)egiziano salva, ma poi non riesce a tornare a riva e. Si chiamava Said. E' successo adei, Villaggio Coppola in provincia di Caserta....

