(Di martedì 7 giugno 2022) La peggior chiusura possibile, a meno che non si trovi una soluzione. Roberte ilMonaco sono allo scontro.. Lui vuole andare, il club non lo vuole vendere. E i panni sporchi ...

Advertising

ETGazzetta : #Lewandowski-#Bayern, rottura totale: spunta l’art. 17… - fisco24_info : Lewandowski: 'Cerco nuove emozioni': 'Ho avuto e dato tanto al Bayern, meglio soluzione condivisa' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lewandowski, 'cerco nuove emozioni' 'Ho avuto e dato tanto al Bayern, meglio soluzione condivisa' - CorSport : #Lewandowski attacca: 'Al #Bayern sono #prigioniero, voglio andarmene' ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Lewandowski: 'Cerco nuove emozioni nella vita' -

Corriere dello Sport

La peggior chiusura possibile, a meno che non si trovi una soluzione. Roberte ilMonaco sono allo scontro. Totale. Lui vuole andare, il club non lo vuole vendere. E i panni sporchi vengono mostrati pubblicamente senza alcuna remora. Il contratto del ...Vincere può venire a noia Sì, a sentire Robert. "Cerco nuove emozioni nella vita", ha detto l'attaccante polacco delMonaco, parlando in un podcast sul sito Onet.pl. Il miglior giocatore Fifa 2020 e 2021 ha spiegato così il suo ... Lewandowski attacca: "Al Bayern sono prigioniero, voglio andarmene" Lui vuole andare, il club non lo vuole vendere, pronto a perderlo a parametro zero nel 2023. L'attaccante potrebbe far ricorso allo statuto Fifa nel quale viene sancito che un calciatore di età superi ...il miglior giocatore Fifa 2020 e 2021 ha spiegato così il suo probabile divorzio dal club bavarese, che si è confermato campione di Germania anche grazie alle sue 35 reti e dove milita dal 2014.