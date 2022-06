iOS: la versione 16 di iPhone e iPad supporterà i controller di Nintendo Switch (Di martedì 7 giugno 2022) I controller di Nintendo Switch “driftano” in direzione di iPhone ed iPad: l’aggiornamento alla versione 16 di iOS vanterà più input Viste le voci di inizio giugno che circolano, ci si aspetta di avere novità per un nuovo Direct ma a quanto pare Nintendo Switch apre la settimana con la compatibilità dei suoi controller su iPhone ed iPad al prossimo aggiornamento di iOS (la versione 16). Apple ha annunciato la novità durante la propria Worldwide Developers Conference di ieri. Al termine della conferenza, la prima beta è stata resa disponibile. Lo sviluppatore Riley Testut ha scoperto nelle fasi di testing che il Pro controller ora è riconosciuto e supportato dal suo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 7 giugno 2022) Idi“driftano” in direzione died: l’aggiornamento alla16 di iOS vanterà più input Viste le voci di inizio giugno che circolano, ci si aspetta di avere novità per un nuovo Direct ma a quanto pareapre la settimana con la compatibilità dei suoisuedal prossimo aggiornamento di iOS (la16). Apple ha annunciato la novità durante la propria Worldwide Developers Conference di ieri. Al termine della conferenza, la prima beta è stata resa disponibile. Lo sviluppatore Riley Testut ha scoperto nelle fasi di testing che il Proora è riconosciuto e supportato dal suo ...

