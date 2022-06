Inter, Bellanova nel mirino. L’addio di Dumfries sempre più concreto (Di martedì 7 giugno 2022) L’Inter ha un gran da fare per trovare la quadra sugli esterni del campo dopo la partenza di Perisic. L’unica certezza al momento è che il titolare della fascia sinistra sarà Robin Gosens, fermato questa stagione da un infortunio. I dirigenti nerazzurri stanno quindi valutando tutte le alternative per riorganizzare l’assetto delle corsie. Una sembra essere la strada più convincente, ossia quella che porta all’acquisto di Raoul Bellanova, esterno destro del Cagliari. Classe 2000, Bellanova ha collezionato 31 presenze in A. I sardi lo hanno riscattato dal Bordeaux per ottocentomila euro e ora il cartellino costa 8 milioni. L’ingaggio di Bellanova porterebbe dunque Darmian a fare il sostituto di Gosens sulla corsia sinistra, senza dimenticare che in rosa c’è un certo Dimarco che può assolvere tranquillamente alle ... Leggi su zon (Di martedì 7 giugno 2022) L’ha un gran da fare per trovare la quadra sugli esterni del campo dopo la partenza di Perisic. L’unica certezza al momento è che il titolare della fascia sinistra sarà Robin Gosens, fermato questa stagione da un infortunio. I dirigenti nerazzurri stanno quindi valutando tutte le alternative per riorganizzare l’assetto delle corsie. Una sembra essere la strada più convincente, ossia quella che porta all’acquisto di Raoul, esterno destro del Cagliari. Classe 2000,ha collezionato 31 presenze in A. I sardi lo hanno riscattato dal Bordeaux per ottocentomila euro e ora il cartellino costa 8 milioni. L’ingaggio diporterebbe dunque Darmian a fare il sostituto di Gosens sulla corsia sinistra, senza dimenticare che in rosa c’è un certo Dimarco che può assolvere tranquillamente alle ...

