I ristori alluvionali rischiano di aumentare le disparità | Katrina colpisce ancora

(Di martedì 7 giugno 2022) Una singolare controversia sta sconvolgendo la vita delle persone che vivono in una delle aree meno ricche degli Stati Uniti. In seguito all’uraganodel 2005, che colpì duramente il delta del Mississippi 17 anni fa, lo Stato della Louisiana aveva garantitoper riparare o ricostruire le case danneggiate dalla inondazione. Si trattava di edifici, per lo più unifamiliari, siti in aree tuttora a rischio. Secondo le norme dell’Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (Federal Emergency Management Agency, Fema) la ristrutturazione degli edifici, in queste condizioni, era condizionata al sollevamento delle costruzioni rispetto alla piana alluvionale. In pratica, le tipiche casette del sogno americano dovevano trasformarsi in una sorta di palafitte. Poco più di due anni fa, abbiamo pubblicato il primo testo scientifico sul tema del ...