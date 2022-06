"Gravi indizi" sul 32enne fermato, due morti e un 'filo rosso' per i delitti di Sarzana (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Un 32enne residente in provincia di Massa Carrara è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della Spezia e della compagnia di Sarzana coordinati dalla Procura della Repubblica della Spezia, per l'omicidio di Navila Pjetri, prostituta di 35 anni trovata senza vita alle 2 di notte di domenica scorsa, nei pressi del torrente Parmignola. Su di lui, hanno spiegato i militari, "sono stati raccolti numerosi Gravi indizi in relazione all'omicidio". L'uomo è stato sentito per diverse ore nella caserma di Sarzana e il provvedimento è arrivato in serata, a conclusione dei riscontri raccolti nel corso delle prime indagini. "La vicenda - precisano i carabinieri - si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari". La donna, come ... Leggi su agi (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Unresidente in provincia di Massa Carrara è statodai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della Spezia e della compagnia dicoordinati dalla Procura della Repubblica della Spezia, per l'omicidio di Navila Pjetri, prostituta di 35 anni trovata senza vita alle 2 di notte di domenica scorsa, nei pressi del torrente Parmignola. Su di lui, hanno spiegato i militari, "sono stati raccolti numerosiin relazione all'omicidio". L'uomo è stato sentito per diverse ore nella caserma die il provvedimento è arrivato in serata, a conclusione dei riscontri raccolti nel corso delle prime indagini. "La vicenda - precisano i carabinieri - si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari". La donna, come ...

milanomagazine : Arrestato un pastore trapanese 33enne, sul quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza per l’incendio del ristor… - AlqamahPost : Gravi indizi di colpevolezza per l’incendio del ristorante “ ... - - Crabb19563047 : @Enrico__Costa 'gravi indizi di colpevolezza', che è quanto richiede il codice. Ho sentito - francamente - altri so… - 61Robertin : @esposito18669 @Enrico__Costa art. 273 c.p.p. per emissione misure cautelari occorrono gravi indizi colpevolezza. S… - 61Robertin : @MarcoCantamessa @Enrico__Costa @GuidoCrosetto art. 273 c.p.p.: si emettono misure cautelari solo in presenza di <<… -