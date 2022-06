Germania-Inghilterra, le formazioni ufficiali (Di martedì 7 giugno 2022) Alle 20:45 all’Allianz Arena di Monaco scenderanno in campo per la seconda giornata del girone C di Nations League Germania e Inghilterra. La classifica del girone vede l’Ungheria prima con tre punti seguita da Italia e Germania con un punto a testa (frutto del pareggio per 1-1), chiude il girone l’Inghilterra con zero punti. Di seguito le formazioni ufficiali di Germania-Inghilterra. La Germania di Hans Flick dopo il pareggio all’esordio con l’Italia per 1-1, affronterà l’Inghilterra questa sera in una sfida che si preannuncia interessante con molti talenti in campo. Per quanto riguarda i dubbi di formazione del tecnico tedesco ci dovrebbero essere dei cambi. Il centrocampista Gundogan e il giovane talento del ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 7 giugno 2022) Alle 20:45 all’Allianz Arena di Monaco scenderanno in campo per la seconda giornata del girone C di Nations League. La classifica del girone vede l’Ungheria prima con tre punti seguita da Italia econ un punto a testa (frutto del pareggio per 1-1), chiude il girone l’con zero punti. Di seguito ledi. Ladi Hans Flick dopo il pareggio all’esordio con l’Italia per 1-1, affronterà l’questa sera in una sfida che si preannuncia interessante con molti talenti in campo. Per quanto riguarda i dubbi di formazione del tecnico tedesco ci dovrebbero essere dei cambi. Il centrocampista Gundogan e il giovane talento del ...

Advertising

EnricoTurcato : ????Probabilmente l’ultimo di #Messi ????Probabilmente l’ultimo di CR7 ???? Il Brasile di Neymar ???? La Francia dal poten… - siamo_la_Roma : ?? #NationsLeague, si gioca #GermaniaInghilterra ?? #Abraham parte dalla panchina ?? #Southgate sceglie ancora… - LAROMA24 : Germania-Inghilterra: panchina per Abraham #AsRoma - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Germania-Inghilterra in streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Non sarà solo l… - sportli26181512 : Germania-Inghilterra, le formazioni ufficiali Muller e Musiala dietro Havertz, Saka e Sterling con Kane: Ecco le fo… -