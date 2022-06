Elisabetta Canalis | clamoroso debutto sul ring Calci | pugni | ginocchiate Non vedo l' ora di combattere

(Di martedì 7 giugno 2022)sale sul: la showgirl sabato 18 giugno esordirà ufficialmente nel mondo del kickboxing, che pratica da anni, in un incontro alla Reggia di Venaria nell'ambito della dodicesima edizione di "The Night of Kick and Punch". In un match in stile K-1 - sono permessi- incrocerà i guantoni con Rachele Muratori sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo ciascuno. "Kickboxing per me significa equilibrio, stabilità e anche tanto sudore. Mi alleno costantemente da tempo e amo questa disciplina perché richiede, oltre allo sforzo fisico, tanta concentrazione su se stessi e anche sull'avversario", ha spiegatoalla Gazzetta confidando che non vede l'ora di "poter". Per l'ex ...

Advertising

tempoweb : Elisabetta #Canalis sale sul ring. A #Torino il primo incontro di #kickboxing: 'Non vedo l'ora di combattere'… - PoPaolino : Elisabetta Canalis e la kickboxing, esordio sul ring il 18 giugno a Torino - ParliamoDiNews : Elisabetta Canalis e la kickboxing, esordio sul ring il 18 giugno a Torino - la Repubblica #elisabetta #canalis… - advogato : RT @repubblica: Elisabetta Canalis e la kickboxing, esordio sul ring il 18 giugno a Torino - Luca_zone : RT @repubblica: Elisabetta Canalis e la kickboxing, esordio sul ring il 18 giugno a Torino -

Direttagoal.it

... organizzata da Angelo Valente, in collaborazione con la Reggia di Venaria, con la Federazione Medico Sportiva Italiana come main sponsor, la riunione vedrà l'esordio sul ring di...Dopo anni di allenamento la showgirl sarda è pronta a combattere: "Non vedo l'ora" Di: Redazione Sardegna Livescende sul ring. Sabato 18 giugno, in Piazza della Repubblica a Venaria Reale, nella Reggia di Venaria avrà luogo la 12a edizione di 'The Night of Kick and Punch', gala dedicato ... Elisabetta Canalis, il vestito la scopre ed il dettaglio è piccante La modella e showgirl di origine sarda pratica questo sport da anni e combatterà a Venaria Reale il 18 giugno contro Rachele Muratori, nell’ambito del gala “The Night of Kick and Punch” ...Nel corso della “Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition” si svolgeranno una decina di combattimenti di kickboxing ...