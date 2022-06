Diretta Nato, il flop delle armi al fronte: "Costretti a usare Google tranlsate", sconcertanti conferme (Di martedì 7 giugno 2022) Si entra nel 104eszimo giorno di guerra. La Russia aumenta il livello dell'offensiva in Donbass, in particolare a Severodonetsk e nella regione di Donetsk. Alta tensione diplomatica tra l'Italia e il Cremlino, con il richiamo e i duri messaggi consegnati all'ambasciatore Razov. Gli ucraini hanno difficoltà nel maneggiare i nuovi armamenti. Prima bozza di accordo sulle consegne del grano. Ore 8.12 Intelligence Uk: Kiev riprende alcune aree di Severodonetsk Stando al consueto bolletino dell'intelligence britannica le forze ucraine hanno riconquistato parti di Severodonetsk, "ma le forze russe continuano a occupare i distretti orientali". Lo spiega nell'aggiornamento sul conflitto l'intelligence di Sua Maestà, aggiungendo che "il più ampio piano" di Mosca "continua a essere quello di tagliare l'area di Severodonetsk da nord e da sud". Ore 07.45 Usa: Mosca prova a intimidire giornalisti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Si entra nel 104eszimo giorno di guerra. La Russia aumenta il livello dell'offensiva in Donbass, in particolare a Severodonetsk e nella regione di Donetsk. Alta tensione diplomatica tra l'Italia e il Cremlino, con il richiamo e i duri messaggi consegnati all'ambasciatore Razov. Gli ucraini hanno difficoltà nel maneggiare i nuovi armamenti. Prima bozza di accordo sulle consegne del grano. Ore 8.12 Intelligence Uk: Kiev riprende alcune aree di Severodonetsk Stando al consueto bolletino dell'intelligence britannica le forze ucraine hanno riconquistato parti di Severodonetsk, "ma le forze russe continuano a occupare i distretti orientali". Lo spiega nell'aggiornamento sul conflitto l'intelligence di Sua Maestà, aggiungendo che "il più ampio piano" di Mosca "continua a essere quello di tagliare l'area di Severodonetsk da nord e da sud". Ore 07.45 Usa: Mosca prova a intimidire giornalisti ...

