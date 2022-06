Demiral: in caso di mancato riscatto, il futuro è lontano dalla Juve (Di martedì 7 giugno 2022) Demiral in bilico tra il riscatto dell’Atalanta e il ritorno alla Juve. In caso di ritorno a Torino, difficile la sua permanenza futuro segnato per Merih Demiral in caso di mancata permanenza all’Atalanta. Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il difensore turco lascerà sicuramente la Juventus se dovesse tornare a Torino per il mancato riscatto della Dea. Sul giocatore di proprietà della Juventus ci sarebbero diversi club di Premier League, in attesa di capire se rivolgersi ai bianconeri o all’Atalanta per trattare l’acquisto del suo cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022)in bilico tra ildell’Atalanta e il ritorno alla. Indi ritorno a Torino, difficile la sua permanenzasegnato per Merihindi mancata permanenza all’Atalanta. Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il difensore turco lascerà sicuramente lantus se dovesse tornare a Torino per ildella Dea. Sul giocatore di proprietà dellantus ci sarebbero diversi club di Premier League, in attesa di capire se rivolgersi ai bianconeri o all’Atalanta per trattare l’acquisto del suo cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

