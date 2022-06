(Di martedì 7 giugno 2022) Appena rientrato in Italia lunedì sera Rogerè stato ospite in studio adei Famosi ed ha spiegato i motivi del suo abbandono. Ieri il modello brasiliano è andato anche a Pomeriggio 5, dove Barbara d’Urso l’ha annunciato parlando di un: “Oggi parleremo con Roger. Ci dirà qualcosa sul triangolo che l’ha visto protagonista adei Famosi. Lui qui in studio mi ha detto che ha unpazzesco da raccontarci. Qui non ci sono segreti e tra poco ci dirà tutto quello che nasconde“. Il ragazzoneaver parlato del suo triangolo con Estefania e Beatriz si è alzato dallo sgabello con una faccia dolorante ed ha iniziato a parlare del suo. Sembra infatti che questo mistero riguardi una cosa fisica e piuttosto imbarazzante: “Scusami ...

Advertising

StraNotizie : Balduino e il suo problemino intimo dopo L’Isola: “Ho un segreto” - BITCHYFit : Balduino e il suo problemino intimo dopo L'Isola: 'Ho un segreto' #isola - infoitcultura : Isola dei Famosi: Roger Balduino svela i motivi del suo ritiro, l'inedito retroscena -

... " Roger meritava la finale più di tutti, veramente un peccato ilritiro ma è stato un naufrago top ". Rogerabbandona l'Isola dei Famosi 2022/ Ritiro per motivi medici: Pamela Nicola ......puntato il dito contro Estefania Bernal per la relazione a tavolino intrapresa con Roger: '... si è detta convinta chefratello è rimasto senza parole quando in Honduras ha messo piede ...Qualche giorno fa, il modello brasiliano Roger Balduino si è ufficialmente ritirato dall'Isola dei Famosi dopo un infortunio al piede nel corso di una sfida con Clemente Russo. Isola dei Famosi: Roger ...“La caviglia va così così” ha spiegato il modello, aggiungendo: “Poi mi sono bruciato il piede. Roger Balduino e l’infortunio al piede: come sta. Roger Balduino qualche tempo fa si era procurato un in ...