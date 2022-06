Atp Stoccarda 2022 | subito Kyrgios show | servizio da sotto le gambe sul match point VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 7 giugno 2022) Nickè tornato sul circuito in grande stile. L’australiano, infatti, non disputava unufficiale da inizio aprile (semifinale sulla terra di Houston persa contro l’americano Opelka). Questo pomeriggio sull’erba di, il bad boy aussie ha sconfitto per 7-6(3) 6-3 il giovane ceco Jiri Lehecka guadagnandosi un ottavo di finale contro il vincente della sfida che vedrà opposti Lorenzo Musetti ed il georgiano Basilashvili. Spettacolo sul. Qui, infatti, ha sfoderato la sua arma segreta ovvero ildale. L’australiano ha lasciato di stucco il proprio avversario, che non è riuscito a gestire il successivo slice di rovescio. Di seguito ildell’episodio. ...