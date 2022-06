Alessandra, maestra 28enne, trafitta dal guardrail: si indaga per omicidio stradale (Di martedì 7 giugno 2022) guardrail killer sulla tangenziale est a Lecce: morta Alessandra Musolino, la maestra 28enne. Si indaga per omicidio stradale. Alessandra Musolino non ce l’ha fatta. E’ morta la 28enne che era alla guida dell’auto trafitta dal guardeail. La giovane donna non ce l’ha fatta. Era già stata dichiarata la morte cerebrale dai medici del Fazzi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 7 giugno 2022)killer sulla tangenziale est a Lecce: mortaMusolino, la. SiperMusolino non ce l’ha fatta. E’ morta lache era alla guida dell’autodal guardeail. La giovane donna non ce l’ha fatta. Era già stata dichiarata la morte cerebrale dai medici del Fazzi L'articolo proviene da Leggilo.org.

