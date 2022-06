80 posti per 11 dottorati di ricerca dell’Ateneo di Udine (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 11 i corsi di dottorato di ricerca attivati dall’Università di Udine per l’anno accademico 2022/23 (38° ciclo). Complessivamente i posti disponibili sono 80 di cui 68 con borse di studio finanziate dall’Ateneo, dalle sedi convenzionate e da altri soggetti pubblici e privati (il Centro di riferimento oncologico di Aviano–Cro, la Fondazione Bruno Kessler, l’Istituto nazionale di fisica nucleare–Infn, l’Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia, Livenza Tagliamento Acque Spa, il Comune di Udine, le Università di Trieste e di Verona). Bandi, modalità e termini di presentazione delle candidature al concorso di ammissione sono disponibili online all’indirizzo https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato-ricerca/ammissione-ai-corsi/bandi Le domande per ... Leggi su udine20 (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 11 i corsi di dottorato diattivati dall’Università diper l’anno accademico 2022/23 (38° ciclo). Complessivamente idisponibili sono 80 di cui 68 con borse di studio finanziate dall’Ateneo, dalle sedi convenzionate e da altri soggetti pubblici e privati (il Centro di riferimento oncologico di Aviano–Cro, la Fondazione Bruno Kessler, l’Istituto nazionale di fisica nucleare–Infn, l’Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia, Livenza Tagliamento Acque Spa, il Comune di, le Università di Trieste e di Verona). Bandi, modalità e termini di presentazione delle candidature al concorso di ammissione sono disponibili online all’indirizzo https://www.uniud.it/it//lavorare-nella-/dottorato-/ammissione-ai-corsi/bandi Le domande per ...

