WWE | Complice l’infortunio di Cody | Bobby Lashley potrebbe diventare il top face di Raw

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ieri notte a Hell In A Cell,si è sbarazzato di Omos ed MVP in un 2 On 1 Handicap Match. “The All Mighty” ha portato a casa il match sottomettendo il suo ex manager con la Hurt Lock. A suscitare l’interesse dei fan anche quanto accaduto dopo la fine dell’incontro.si è avvicinato ai fan e ha preso in mano una replica dell’Universal Title alzandola al cielo, così manifestando chiaramente le sue intenzioni. Ora,il serio infortunio patito daRhodes,essere proprioad andare ad occupare il posto da toplasciato libero dall’“American Nightmare” in quel di Raw.top? Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato di come ...

