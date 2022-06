USR Abruzzo: al via il progetto Erasmus+ “Un framework per la didattica a distanza” (Di lunedì 6 giugno 2022) USR Abruzzo - Al via una nuova sfida europea per l’USR Abruzzo, partner e promotore del progetto biennale Erasmus+ KA2 (innovazione scambio di nuove prassi) incentrato sulla valorizzazione della distance education. Un approccio prevalentemente utilizzato in occasione della pandemia che ha rivoluzionato, fra luci e ombre, le modalità di apprendimento/insegnamento. Con l’USR Abruzzo: l’IIS Luigi di Savoia di Chieti, Die Berater (Austria), Folkuniversitetet (Svezia); Dimitra (Grecia). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 giugno 2022) USR- Al via una nuova sfida europea per l’USR, partner e promotore delbiennaleKA2 (innovazione scambio di nuove prassi) incentrato sulla valorizzazione della distance education. Un approccio prevalentemente utilizzato in occasione della pandemia che ha rivoluzionato, fra luci e ombre, le modalità di apprendimento/insegnamento. Con l’USR: l’IIS Luigi di Savoia di Chieti, Die Berater (Austria), Folkuniversitetet (Svezia); Dimitra (Grecia). L'articolo .

