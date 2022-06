Tunisia | magistrati scioperano dopo la destituzione dei colleghi

Advertising

analistapercaso : Tunisia, Saied licenzia 57 magistrati. Le critiche di Usa e Onu. - IvanaIv29438384 : RT @nigrizia: Il presidente continua la sua opera di demolizione delle istituzioni licenziando 57 magistrati accusati di corruzione e cospi… - youssef_siher : RT @fattoquotidiano: L’Associazione dei magistrati tunisini (Amt) ha annunciato uno sciopero di una settimana a partire da lunedì 6 giugno… - CatelliRossella : Tunisia: magistrati annunciano battaglia contro Saied - Africa - ANSA - nonnachicca58 : RT @francofontana43: Tunisia, Saied licenzia 57 magistrati. Le critiche di Usa e Onu Accusati di corruzione e cospirazione. Ma per il Consi… -

"Lo sciopero è iniziato in tutti i tribunali del Paese e secondo le nostre informazioni è molto seguito", ha dichiarato il presidente dell'"Associazione tunisina dei giovani", Mourad ...Le opposizioni hanno osservato che esistono meccanismi disciplinari per colpire iresponsabili di azioni criminali, ed hanno insistito che quanto sta accadendo insta assumendo ...'I magistrati tunisini hanno osservato oggi la prima giornata di uno sciopero di una settimana in segno di protesta contro la recente decisione del presidente Kais Saied di destituire, senza possibili ...Oggi in Tunisia, è iniziato lo sciopero indetto da "L'associazione dei Magistrati Tunisini", un urlo che durerà 7 giorni, una settimana ...