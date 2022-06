Tentata estorsione ad Anzio: chiedono i soldi, al rifiuto picchiano le vittime. Arrestati (Di lunedì 6 giugno 2022) Si sono presentati a casa di alcuni connazionali, cittadini romeni come loro, con un solo obiettivo: riscuotere denaro, vantando un debito per una cessione di un’attività commerciale. La cifra richiesta, però, non corrispondeva a quella pattuita in fase di cessione, quindi le vittime si sono rifiutate. E i tre hanno reagito in maniera violenta. Questo è quello che è successo ad Anzio, dove ora i tre cittadini romeni di 46, 40 e 32 anni sono stati Arrestati perché gravemente indiziati dei reati di Tentata estorsione e violazione di domicilio, nonché Tentata rapina, danneggiamento, porto abusivo di arma e lesioni aggravate. Tentata estorsione ad Anzio: cosa è successo Prima si sono presentati a casa dei connazionali vantando un debito, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Si sono presentati a casa di alcuni connazionali, cittadini romeni come loro, con un solo obiettivo: riscuotere denaro, vantando un debito per una cessione di un’attività commerciale. La cifra richiesta, però, non corrispondeva a quella pattuita in fase di cessione, quindi lesi sono rifiutate. E i tre hanno reagito in maniera violenta. Questo è quello che è successo ad, dove ora i tre cittadini romeni di 46, 40 e 32 anni sono statiperché gravemente indiziati dei reati die violazione di domicilio, nonchérapina, danneggiamento, porto abusivo di arma e lesioni aggravate.ad: cosa è successo Prima si sono presentati a casa dei connazionali vantando un debito, ...

