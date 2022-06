Stupri degli ucraini, ora lo ammette pure l’Onu (Di lunedì 6 giugno 2022) Ormai siamo alle liste di proscrizione. Alle presunte (e smentite) indagini del Copasir su influencer, opinionisti e giornalisti accusati di “putinismo”. Al punto in cui il Corriere pubblica foto segnaletiche dei colpevoli come manco nei peggiori bar de Caracas. Come la pensiamo, lo sapete: non si possono combattere Putin e la sua autocrazia comportandosi peggio di lui. La grande differenza tra “noi” democratici liberali e “loro” è proprio la capacità di sopportare, difendere e al massimo criticare il dissenso. L’opinione delle minoranze va tutelata. Anche quelle che avanzano le più strampalate delle teorie. Ci siamo sempre opposti alla denigrazione dei “no vax” e dei “no pass” e lo facevamo, in netta minoranza, per difendere il principio secondo cui in ambito sanitario, sociale e politico non esiste un dogma unico e indivisibile. Il dibattito è il sale delle democrazie. Allo stesso ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 giugno 2022) Ormai siamo alle liste di proscrizione. Alle presunte (e smentite) indagini del Copasir su influencer, opinionisti e giornalisti accusati di “putinismo”. Al punto in cui il Corriere pubblica foto segnaletiche dei colpevoli come manco nei peggiori bar de Caracas. Come la pensiamo, lo sapete: non si possono combattere Putin e la sua autocrazia comportandosi peggio di lui. La grande differenza tra “noi” democratici liberali e “loro” è proprio la capacità di sopportare, difendere e al massimo criticare il dissenso. L’opinione delle minoranze va tutelata. Anche quelle che avanzano le più strampalate delle teorie. Ci siamo sempre opposti alla denigrazione dei “no vax” e dei “no pass” e lo facevamo, in netta minoranza, per difendere il principio secondo cui in ambito sanitario, sociale e politico non esiste un dogma unico e indivisibile. Il dibattito è il sale delle democrazie. Allo stesso ...

