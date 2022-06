Sassuolo Berardi, via libera per la cessione: Carnevali su Orsolini (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Sassuolo potrebbe cambiare volto per quanto riguarda l’attacco: via libera alla cessione di Berardi, Carnevali vuole Orsolini Il Sassuolo potrebbe cambiare volto per quanto riguarda l’attacco. La società potrebbe dare il via libera alla cessione di Berardi, corteggiato dal Milan. L’ad neroverde Carnevali ha già messo gli occhi sul sostituto. Si tratta di Orsolini del Bologna per cui ci vorrebbero 12-15 milioni per strapparlo ai rossoblu. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilpotrebbe cambiare volto per quanto riguarda l’attacco: viaalladivuoleIlpotrebbe cambiare volto per quanto riguarda l’attacco. La società potrebbe dare il viaalladi, corteggiato dal Milan. L’ad neroverdeha già messo gli occhi sul sostituto. Si tratta didel Bologna per cui ci vorrebbero 12-15 milioni per strapparlo ai rossoblu. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

