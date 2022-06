Sampdoria e Salernitana, un problema su Bonazzoli (Di lunedì 6 giugno 2022) La situazione di Federico Bonazzoli è davvero un rebus da sciogliere per la Sampdoria e la Salernitana. L'attaccante blucerchiato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) La situazione di Federicoè davvero un rebus da sciogliere per lae la. L'attaccante blucerchiato...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria e Salernitana, un problema su Bonazzoli: La situazione di Federico Bonazzoli è davvero un rebus da sciogl… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Bonazzoli alla #Salernitana? Ci guadagna l’#Inter - SampNews24 : #Calciomercato #Sampdoria, #Bonazzoli in stallo: l’ingaggio complica la trattativa - scorelawn : SERIE A 2022/05/22 Inter Milan 3 - 0 Sampdoria Salernitana 0 - 4 Udinese Sassuolo 0 - 3 AC Milan Spezia 0 - 3 Napo… - grafuio : RT @InterHubOff: ???? La Salernitana valuta se riscattare o meno Bonazzoli dalla Sampdoria per 3 milioni di euro: in caso di vendita, l’Inter… -

Salernitana, big in coda per Ederson. Si tratta con Djuric, Verdi e Bonazzoli La Salernitana sarebbe pronta ad offrire fino a 5 milioni per acquistare a titolo definitivo il ... la società granata potrebbe esercitare il riscatto dalla Sampdoria a 3 milioni ma la società ... Sampdoria, Bonazzoli alla Salernitana L'Inter ha una percentuale Commenta per primo Il futuro di Federico Bonazzoli è ancora tutto da scrivere. L'attaccante di proprietà della Sampdoria , in questa stagione, ha convinto alla Salernitana , dove ha probabilmente vissuto la miglior stagione della sua carriera, e ora il club campano sta valutando se riscattare o meno il ... TUTTO mercato WEB Sampdoria e Salernitana, un problema su Bonazzoli La situazione di Federico Bonazzoli è davvero un rebus da sciogliere per la Sampdoria e la Salernitana. L'attaccante blucerchiato è stato ceduto la scorsa estate in prestito ai granata, è stato fondam ... Calciomercato Sampdoria, Bonazzoli in stallo: l’ingaggio complica la trattativa L’ingaggio di Federico Bonazzoli complica la trattativa con la Salernitana: l’attaccante farà ritorno alla Sampdoria. Le ultime L’ingaggio di Federico Bonazzoli complica la trattativa tra la Sampdoria ... Lasarebbe pronta ad offrire fino a 5 milioni per acquistare a titolo definitivo il ... la società granata potrebbe esercitare il riscatto dallaa 3 milioni ma la società ...Commenta per primo Il futuro di Federico Bonazzoli è ancora tutto da scrivere. L'attaccante di proprietà della, in questa stagione, ha convinto alla, dove ha probabilmente vissuto la miglior stagione della sua carriera, e ora il club campano sta valutando se riscattare o meno il ... Salernitana, Bonazzoli può essere riscattato per 3 milioni. Ma la Samp ha il controriscatto La situazione di Federico Bonazzoli è davvero un rebus da sciogliere per la Sampdoria e la Salernitana. L'attaccante blucerchiato è stato ceduto la scorsa estate in prestito ai granata, è stato fondam ...L’ingaggio di Federico Bonazzoli complica la trattativa con la Salernitana: l’attaccante farà ritorno alla Sampdoria. Le ultime L’ingaggio di Federico Bonazzoli complica la trattativa tra la Sampdoria ...