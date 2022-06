Pogba: 'Non preoccuparti del futuro, sfrutta al meglio il presente' (Di lunedì 6 giugno 2022) Cresce l'attesa dei tifosi della Juventus di riabbracciare Paul Pogba , pezzo pregiato del mercato estivo liberatosi a parametro zero dal Manchester United. Sul centrocampista francese, nelle ultime ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 giugno 2022) Cresce l'attesa dei tifosi della Juventus di riabbracciare Paul, pezzo pregiato del mercato estivo liberatosi a parametro zero dal Manchester United. Sul centrocampista francese, nelle ultime ...

Advertising

AlfredoPedulla : Quella sera di #deligt insulti gratuiti, aveva sentenziato il Cavaliere come se non si potesse avere un’idea divers… - AlfredoPedulla : #Pogba ha scelto la #Juve e non cambia idea ?? - AlfredoPedulla : #Juve, l’ok di #Pogba è già arrivato. Non ci sono altre cose da fare se non ??? ?? ?? ?? ? ?? - lillo19701 : @juanito1897 Tutto vero, è concordo che una squadra con loro quattro potrebbe essere micidiale ma sappiamo tutti ch… - Franz46809671 : @AlfredoPedulla Possibile dunque che le parole di #Sabatini sulle commissioni non volute pagare a Raiola per Pogba… -