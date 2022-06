Pnrr, bando “Parco Agrisolare”: circa 5mila imprese in linea con i requisiti richiesti (Di lunedì 6 giugno 2022) La transizione ecologica non è solo uno degli obiettivi globali ed europei per il 2030-2050 (Sustainable Development Goals, Accordi di Parigi, European Green Deal) e dei pilastri del progetto Next Generation EU, ma costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro verso ecosistemi più sostenibili e resilienti. La Missione 2 del Pnrr – rivoluzione verde e transizione ecologica – con quasi 60 miliardi di fondi complessivamente stanziati, rappresenta un driver fondamentale. Nello specifico di questa missione, il Consiglio dei Ministri, nell’approvare a inizio maggio il Decreto Energia e Investimenti, ha attivato un bando per l’investimento 2.2 ‘Parco Agrisolare’. In ballo ci sono i 1,5 miliardi di euro con l’obiettivo di introdurre misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) La transizione ecologica non è solo uno degli obiettivi globali ed europei per il 2030-2050 (Sustainable Development Goals, Accordi di Parigi, European Green Deal) e dei pilastri del progetto Next Generation EU, ma costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro verso ecosistemi più sostenibili e resilienti. La Missione 2 del– rivoluzione verde e transizione ecologica – con quasi 60 miliardi di fondi complessivamente stanziati, rappresenta un driver fondamentale. Nello specifico di questa missione, il Consiglio dei Ministri, nell’approvare a inizio maggio il Decreto Energia e Investimenti, ha attivato un bando per l’investimento 2.2 ‘’. In ballo ci sono i 1,5 miliardi di euro con l’obiettivo di introdurre misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo e ...

