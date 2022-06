Peschiera del Garda, dopo risse e molestie aumentano i controlli (Di lunedì 6 giugno 2022) aumentano i controlli di polizia, carabinieri e guardia di finanza alla stazione di Peschiera Del Garda. La località turistica veneta, al confine con la Lombardia, è stata infatti letteralmente presa d’assalto, il 2 giugno, da un “esercito” di ragazzi. I giovani. oltre 2mila, si erano dati appuntamento su TikTok per un rave party non autorizzato. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 giugno 2022)di polizia, carabinieri e guardia di finanza alla stazione diDel. La località turistica veneta, al confine con la Lombardia, è stata infatti letteralmente presa d’assalto, il 2 giugno, da un “esercito” di ragazzi. I giovani. oltre 2mila, si erano dati appuntamento su TikTok per un rave party non autorizzato. L'articolo proviene da Inews24.it.

