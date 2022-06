Omicidio nel pavese, anziano spara e uccide il figlio della badante. Indagini in corso (Di lunedì 6 giugno 2022) Un uomo di 85 anni ha ucciso questa sera il figlio 43enne della sua badante con un colpo di fucile. L'Omicidio è avvenuto a Gambolò, in provincia di Pavia, a pochi chilometri da Vigevano.L'anziano era da tempo malato e costretto a muoversi su una carrozzina. L'arma con cui ha sparato, a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, era detenuta regolarmente. Le ragioni del gesto non sono note. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 giugno 2022) Un uomo di 85 anni ha ucciso questa sera il43ennesuacon un colpo di fucile. L'è avvenuto a Gambolò, in provincia di Pavia, a pochi chilometri da Vigevano.L'era da tempo malato e costretto a muoversi su una carrozzina. L'arma con cui hato, a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, era detenuta regolarmente. Le ragioni del gesto non sono note.

