Nigeria, sparano sui fedeli a messa. Cadaveri in chiesa, tra le vittime anche bambini (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu – Sono bastati pochi attimi per scatenare l’inferno in una chiesa in Nigeria. “Un attacco satanico”, questa la definizione delle autorità locali per la strage avvenuta ieri a Owo, nello stato Nigeriano dell’Ondo, che ha causato decine di morti. La strage e i conflitti latenti in Nigeria Gli autori della strage si sarebbero avvicinati in motocicletta, per poi lanciare ordigni esplosivi e sparare sui fedeli riuniti per la messa domenicale nella chiesa cattolica di San Francesco Saverio. Ad ora sono 21 le vittime ufficiali, mentre altre fonti parlano di più di 50 morti, fra cui alcuni bambini. I testimoni raccontano di scene raccapriccianti, con sangue e corpi senza vita ovunque. Il massacro rappresenta una aggravarsi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu – Sono bastati pochi attimi per scatenare l’inferno in unain. “Un attacco satanico”, questa la definizione delle autorità locali per la strage avvenuta ieri a Owo, nello statono dell’Ondo, che ha causato decine di morti. La strage e i conflitti latenti inGli autori della strage si sarebbero avvicinati in motocicletta, per poi lanciare ordigni esplosivi e sparare suiriuniti per ladomenicale nellacattolica di San Francesco Saverio. Ad ora sono 21 leufficiali, mentre altre fonti parlano di più di 50 morti, fra cui alcuni. I testimoni raccontano di scene raccapriccianti, con sangue e corpi senza vita ovunque. Il massacro rappresenta una aggravarsi ...

Advertising

DaniR64 : RT @tg2rai: #Nigeria, massacro in una chiesa cattolica durante la messa, terroristi sparano e lanciano esplosivi. Decine i morti, anche bam… - Moixus1970 : RT @tg2rai: #Nigeria, massacro in una chiesa cattolica durante la messa, terroristi sparano e lanciano esplosivi. Decine i morti, anche bam… - salvoleonardi66 : RT @tg2rai: #Nigeria, massacro in una chiesa cattolica durante la messa, terroristi sparano e lanciano esplosivi. Decine i morti, anche bam… - 71Conti : RT @tg2rai: #Nigeria, massacro in una chiesa cattolica durante la messa, terroristi sparano e lanciano esplosivi. Decine i morti, anche bam… - Agenpress : Nigeria. Uomini armati sparano dentro una Chiesa cattolica. 50 morti, anche bambini. Il dolore del Papa… -