Napoli, nuovo nome per il centrocampo se parte Fabian Ruiz

Arriva dalla Spagna, in particolare da Marca, la notizia dell'interesse del Napoli per Carlos Soler, 25enne centrocampista del Valencia. Come confermato anche da Il Corriere dello Sport, lo spagnolo al momento preferirebbe rimanere in patria. Su di lui ci sono Atletico Madrid e Barcellona che, tuttavia, non si sono ancora mosse in maniera davvero concreta. Per i blaugrana ci sono gli ormai soliti problemi economici a cui far fronte, mentre la squadra guidata dal Cholo Simeone non sembra disposta a raggiungere le richieste del Valencia. FOTO: Getty – Soler Valencia A questo punto, non sarebbe da escludere un eventuale futuro all'estero per Soler che, sebbene preferisca restare in Spagna, è aperto a tutte le opzioni. In Italia sulle sue tracce c'è la Juventus, che gli chiede di aspettare gennaio per prenderlo così a parametro zero (dato che il contratto ...

