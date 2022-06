Mertens risposta a De Laurentiis: chiesto ingaggio altissimo, zero possibilità che resti a Napoli (Di lunedì 6 giugno 2022) I rinnovi in casa Napoli si fanno sempre più complicati a cominciare da quello di Dries Mertens. Il giocatore belga è impegnato con la Nazionale, ma prima di andare via da Napoli aveva parlato con il presidente Aurelio De Laurentiis, in visita presso la sua abitazione, anche per discutere del momento critico della squadra. Sembrava tutto in discesa, poi De Laurentiis ha chiesto a Mertens di inviargli una richiesta economica, di fare lui il primo passo per capire su quale stipendio orientarsi. Quindici giorni di tempo per formulare la richiesta ed una svolta che è arrivata nel fine settimana. Come rivela Il Mattino, la Stirr Associates, gli avvocati che seguono Mertens, hanno inviato una mail alla SSCN indirizzata a De Laurentiis in cui ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 giugno 2022) I rinnovi in casasi fanno sempre più complicati a cominciare da quello di Dries. Il giocatore belga è impegnato con la Nazionale, ma prima di andare via daaveva parlato con il presidente Aurelio De, in visita presso la sua abitazione, anche per discutere del momento critico della squadra. Sembrava tutto in discesa, poi Dehadi inviargli una richiesta economica, di fare lui il primo passo per capire su quale stipendio orientarsi. Quindici giorni di tempo per formulare la richiesta ed una svolta che è arrivata nel fine settimana. Come rivela Il Mattino, la Stirr Associates, gli avvocati che seguono, hanno inviato una mail alla SSCN indirizzata a Dein cui ...

