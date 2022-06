L’oscena richiesta agli ucraini di non umiliare i loro persecutori (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci spiegavano che Putin non avrebbe mai invaso l’Ucraina, peraltro sorvolando che l’aveva già invasa nel 2014 e che da allora ne occupava illegalmente alcune parti non riconosciute da nessuno salvo che dalle immonde cartine di Limes. Ci dicevano che gli ucraini dell’est avrebbero accolto a braccia aperte i fratelli della Grande Russia e che Kiev sarebbe caduta in un quarto d’ora di fronte alla geometrica potenza dell’Armata rossa. Ci avvertivano che la Russia avrebbe sventrato l’Ucraina, ed è l’unica cosa su cui effettivamente ci hanno preso, anche se aggiungevano che Putin in realtà non voleva la guerra né voleva colpire i civili ma solo concedersi una gita fuori porta. Ci raccontavano che gli ucraini fossero un popolo di nazisti, scimmiottando la propaganda nera del Cremlino che intanto corredava di svastiche a forma di Z i carri armati e le ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci spiegavano che Putin non avrebbe mai invaso l’Ucraina, peraltro sorvolando che l’aveva già invasa nel 2014 e che da allora ne occupava illegalmente alcune parti non riconosciute da nessuno salvo che dalle immonde cartine di Limes. Ci dicevano che glidell’est avrebbero accolto a braccia aperte i fratelli della Grande Russia e che Kiev sarebbe caduta in un quarto d’ora di fronte alla geometrica potenza dell’Armata rossa. Ci avvertivano che la Russia avrebbe sventrato l’Ucraina, ed è l’unica cosa su cui effettivamente ci hanno preso, anche se aggiungevano che Putin in realtà non voleva la guerra né voleva colpire i civili ma solo concedersi una gita fuori porta. Ci raccontavano che glifossero un popolo di nazisti, scimmiottando la propaganda nera del Cremlino che intanto corredava di svastiche a forma di Z i carri armati e le ...

