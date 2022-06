Ladri entrano nella sede della Croce Rossa e fanno razzia: rubate due ambulanze e una sedia a rotelle elettrica (Di lunedì 6 giugno 2022) Furto di ambulanze e non solo. Siamo a Valmontone quando l’altra notte dei Ladri hanno pensato bene di rubare due mezzi di soccorso appartenenti al Comitato della Croce Rossa Italiana di Valmontone. Come dicevamo, non sono state rubate solamente delle ambulanze. Infatti nel mirino dei malviventi è finita anche una sedia a rotelle elettrica. A comunicarlo gli stessi volontari che hanno poi allertato le forze dell’ordine. Leggi anche: Furto nella notte al bar della mamma di Nicolò Zaniolo: arrestato il rapinatore Furto di ambulanze della Croce Rossa: i fatti Ma non è finita qui. Infatti con una delle due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Furto die non solo. Siamo a Valmontone quando l’altra notte deihanno pensato bene di rubare due mezzi di soccorso appartenenti al ComitatoItaliana di Valmontone. Come dicevamo, non sono statesolamente delle. Infatti nel mirino dei malviventi è finita anche una. A comunicarlo gli stessi volontari che hanno poi allertato le forze dell’ordine. Leggi anche: Furtonotte al barmamma di Nicolò Zaniolo: arrestato il rapinatore Furto di: i fatti Ma non è finita qui. Infatti con una delle due ...

