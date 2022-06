Isabella Goldmann: “Un bio architetto per amica” (Di lunedì 6 giugno 2022) Life&People.it È disponibile da pochi giorni “Un bio architetto per amica” (sottotitolo: rendi la tua casa bella e sana e fanne il luogo più intelligente e felice per te e la tua famiglia con il Metodo IGBI), il libro-guida per l’arredo casa scritto da Isabella Goldmann al fine di ideare un ambiente casalingo sano, ecosostenibile e soprattutto salutare. Il benessere prima di tutto Un’opera che gravita intorno a un concetto importante, quello di migliorare la qualità del benessere della propria abitazione, non solo da un punto di vista di sostenibilità ma anche proprio sotto il profilo fisico e psicologico. La casa, infatti, secondo Goldmann, deve essere luogo di ricarica, spazio in cui abbandonare la nevrosi quotidiana per recuperare calma ed energia fisico-mentale. Ma come fare ad arredare ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 6 giugno 2022) Life&People.it È disponibile da pochi giorni “Un bioper” (sottotitolo: rendi la tua casa bella e sana e fanne il luogo più intelligente e felice per te e la tua famiglia con il Metodo IGBI), il libro-guida per l’arredo casa scritto daal fine di ideare un ambiente casalingo sano, ecosostenibile e soprattutto salutare. Il benessere prima di tutto Un’opera che gravita intorno a un concetto importante, quello di migliorare la qualità del benessere della propria abitazione, non solo da un punto di vista di sostenibilità ma anche proprio sotto il profilo fisico e psicologico. La casa, infatti, secondo, deve essere luogo di ricarica, spazio in cui abbandonare la nevrosi quotidiana per recuperare calma ed energia fisico-mentale. Ma come fare ad arredare ...

Advertising

Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Una casa sana, prima di ogni altra cosa, è una casa bella. La bellezza è la prima cura di benessere che ognuno di noi… - Gazzettadmilano : Una casa sana, prima di ogni altra cosa, è una casa bella. La bellezza è la prima cura di benessere che ognuno di n… - Gazzettadmilano : Una casa sana, prima di ogni altra cosa, è una casa bella. La bellezza è la prima cura di benessere che ognuno di n… - Gazzettadmilano : Un Bio Architetto per amica, il libro di Isabella Goldmann per rendere la propria casa fonte di benessere a costo z… - SLN_Magazine : Isabella Goldmann, Un Bio Architetto Per Amica: il Bestseller su come rendere la propria casa sana ed ecosostenibil… -