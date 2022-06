Intitolata a Guido Barcella l’aula-laboratorio dell’Itis Paleocapa

Advertising

buongiornoRimini

...tra via Soleri Brancaleoni e Via Circonvallazione Meridionale prenderà il nome del partigiano e giornalista rimineseNozzoli . Infine la rotatoria tra via Emilia e via Bagli saràa ......tra via Soleri Brancaleoni e Via Circonvallazione Meridionale prenderà il nome del partigiano e giornalista rimineseNozzoli. Infine la rotatoria tra via Emilia e via Bagli saràa ... Ciclabile Montescudo intitolata a pantani, Petrucci: 'Non è un ripiego Si è tenuta sabato mattina 4 giugno la cerimonia di intitolazione a Giorgio Visocchi della strada che attraversa il secondo sottopasso in località Santa Veneranda, alla periferia di Marcianise.La rotatoria all’intersezione tra via Flaminia Conca e via Fantoni sarà dedicata alla scrittrice Elsa Morante, mentre la rotatoria all’ingresso sud della Fiera di Rimini sarà intitolata al ... e ...