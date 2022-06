Il sorriso di Valeria: dalla tragedia del Velino alla solidarietà in Africa - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 6 giugno 2022) Valeria, Gianmarco, Antonio e Gian Mauro: i 'ragazzi del Velino' Avezzano (L'Aquila), 6 giugno 2022 - dalla tragedia del Velino all'Africa, a un piccolo villaggio del Madagascar. C'è il nome di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022), Gianmarco, Antonio e Gian Mauro: i 'ragazzi del' Avezzano (L'Aquila), 6 giugno 2022 -delall', a un piccolo villaggio del Madagascar. C'è il nome di ...

Advertising

valeria_visini : @agittoriu @trym81 Ci sono malattie incurabili, non basta un bel sorriso. - q9HVLlBci8IXpbC : @pm1025 Che la felicità di questa settimana sia con te e con la bellezza del fuoco di un sorriso che brilla di feli… - Myself_and_7 : Il mio nome in tendenza.. non so il perché ma mi ha strappato un sorriso ?? #Valeria - DavLucia : @Vale22046 Buon sorriso sia il nuovo giorno Valeria che illumini il cuore,buon cammino e che gioia ti sia compagnia… - q9HVLlBci8IXpbC : @pm1025 Romantio domenica amica Valeria felice sorriso l'amore oggi con la felicità ???????? #CanYaman -