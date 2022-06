Iervolino “Sabatini bugiardo”, l'ex ds “Verrà in tribunale” (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c'è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perchè io non accetto queste storture”. A parlare della rottura con il direttore sportivo Walter Sabatini è il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, che rispedisce al mittente la ricostruzione data dal dirigente della vicenda che ha portato alla rottura tra le parti. “Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un aumento di stipendio di 200.000 euro, ma per completare l'operazione avremmo dovuto versare un milione al suo agente: un impegno che aveva preso Sabatini, magari per evitare che lo stesso agente si mostrasse sensibile ad altre offerte – spiega il numero uno del club granata a ‘La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c'è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perchè io non accetto queste storture”. A parlare della rottura con il direttore sportivo Walterè il presidente della Salernitana Danilo, che rispedisce al mittente la ricostruzione data dal dirigente della vicenda che ha portato alla rottura tra le parti. “Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un aumento di stipendio di 200.000 euro, ma per completare l'operazione avremmo dovuto versare un milione al suo agente: un impegno che aveva preso, magari per evitare che lo stesso agente si mostrasse sensibile ad altre offerte – spiega il numero uno del club granata a ‘La ...

