Guru Nanai – Ritratti Onirici – Poemi Etilici

Leggi su atomheartmagazine

(Di lunedì 6 giugno 2022) “nasce dalla mente diversamente lineare di Antonio Triolo, nel 1996. Personaggio guida spirituale mistico esistenziale, rifugio e riferimento per assetati di cultura musicale e fattoni in bad trip.” Così recita la biografia di, autore siciliano alla sua seconda pubblicazione su carta. L’entrata in scena è avvenuta nel 2017 con un libro dal titolo “Non tutto il nuocere viene per male”, un manuale di massime sulla vita quotidiana leggero e pungente, nel quale l’autore ha raccolto “Massime e aforismi porno mistici contro il logorìo della vita moderna”.è un viaggio in vent’anni di esperienze, ricordi, visioni e istantanee jazz distese su rime ricercate e ritmiche, è uno scavare nel ...