Gas | Cingolani “Il momento più critico sarà questo inverno”

(Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ilun pò, in cui le nuove forniture di gas saranno ancora nella fase iniziale. Se supereremo indenniperiodo apunto la strada è abbastanza in discesa e potremo renderci indipendenti dal gas russo”. Lo ha detto Roberto, ministro della Transizione ecologica, a Zapping su Rai Radio 1. “Dobbiamo dare atto all'Eni – ha aggiunto il ministro – di aver fatto un grande lavoro in passato, soprattutto nei Paesi africani ricchi di risorse. Avendo adesso contrattualizzato circa 25 miliardi di metri cubi di gas, che adesso cominciano ad arrivare e nei prossimi tre anni andranno a regime, per la seconda metà del 2024 questi 25 miliardi di metri cubi saranno disponibili, e in ...

Continua il piano dell'Italia per liberarsi dal gas russo. A fornire una data è il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani che nel corso del festival Green&Blue ha affermato che ci vorranno un paio di anni per affrancarsi. ROMA (ITALPRESS) – "Il momento un pò critico sarà questo inverno, in cui le nuove forniture di gas saranno ancora nella fase iniziale. Se supereremo indenniperiodo apunto la strada è abbastanza in discesa e potremo renderci indipendenti dal gas russo". A più di 100 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, il prezzo del gas e del petrolio non sembra scendere. Intanto, il Governo Draghi ha appena ottenuto il sì dall'Ue per valutare la fattibilità.