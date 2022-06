“Finalmente lo hanno detto” UeD | Veronica Rimondi e Matteo Farnea | succede giorni dopo la scelta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 giugno 2022), la conferma che tutti aspettavano. Negli ultimisuccessivi allaa UeD, tante le attese su. Ma non solo, perchè se da un lato i duedeciso di abbandonare lo studioun tempo relativamente breve, dall’altro la non-della tronista, Andrea Della Cioppa ha rilasciato alcune considerazione a freddo sull’esperienza.lascia lo studio di Ued mano nella mano consotto lo stupore di tutti. Il legame con il corteggiatore veneto è nato proprio come un colpo di fulmine, ma non per questo Andrea Della Cioppa non ha ‘rischiato’ di diventare la ...