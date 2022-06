Elisabetta II & Paddington: il video che ha fatto sorridere il Regno Unito (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel corso dei festeggiamenti dalla durata di quattro giorni avvenuti nel Regno Unito in occasione del Giubileo di Platino, un video in particolare ha fatto smuovere e sorridere il web. La regina Elisabetta II, nel mezzo dei festeggiamenti per i suoi 70 anni di Regno, ha nuovamente trovato un modo per sorprendere i suoi sudditi. Colei che, nel bene e nel male, è diventata il simbolo di uno degli Stati più influenti al mondo, ha anche avuto il tempo di fare un incontro abbastanza inaspettato: quello con l’orsetto Paddington. Paddigton è, senza alcun dubbio, un’altra icona della tradizione britannica, una figura che ha accompagnato milioni di bambini di generazione in generazione. Un prestigio che ha spalancato all’orso più famoso del ... Leggi su zon (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel corso dei festeggiamenti dalla durata di quattro giorni avvenuti nelin occasione del Giubileo di Platino, unin particolare hasmuovere eil web. La reginaII, nel mezzo dei festeggiamenti per i suoi 70 anni di, ha nuovamente trovato un modo per sorprendere i suoi sudditi. Colei che, nel bene e nel male, è diventata il simbolo di uno degli Stati più influenti al mondo, ha anche avuto il tempo di fare un incontro abbastanza inaspettato: quello con l’orsetto. Paddigton è, senza alcun dubbio, un’altra icona della tradizione britannica, una figura che ha accompagnato milioni di bambini di generazione in generazione. Un prestigio che ha spalancato all’orso più famoso del ...

