Eliminare il Reddito di cittadinanza per portare 200 euro in più in busta paga, Renzi la spara grossa e la matematica lo sbugiarda (Di lunedì 6 giugno 2022) Dare l'addio al Reddito di cittadinanza per portare 200 euro in più in busta paga. Questa la ricetta di Matteo Renzi che, intervenuto ai microfoni di Isoradio, è tornato a prendersela con la misura per arginare la povertà che, nel 2019, è stata lanciata dal Movimento 5 Stelle. Sul Reddito di cittadinanza, la matematica dà torto a Renzi Per un taglio del cuneo fiscale "oggi 80 euro non bastano più, ne servono almeno 200 in busta paga per dare un po' di respiro, e non una tantum ma sempre". "L'unica volta che è stato fatto il taglio del cuneo fiscale è stato nel 2014 con il mio governo, lo riconoscono sia i sindacati che le imprese. Il problema è che per ...

