Donnarumma: “Gol Palermo? 99 volte su 100 la palla esce. Al Barbera per segnarne due” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il portiere del Padova Donnarumma commenta così la vittoria targata Floriano all'Euganeo per la finale d'andata dei playoff di Serie C Leggi su mediagol (Di lunedì 6 giugno 2022) Il portiere del Padovacommenta così la vittoria targata Floriano all'Euganeo per la finale d'andata dei playoff di Serie C

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Donnarumma: “Gol Palermo? 99 volte su 100 la palla esce. Al Barbera per segnarne due” - Mediagol : Donnarumma: “Gol Palermo? 99 volte su 100 la palla esce. Al Barbera per segnarne due” - ruotesaltate : Aiuto Donnarumma ha preso due gol da Enry Lazza - TV2000it : RT @TV2000it: #NationsLeague | #ItaliaGermania finisce 1-1 Gol di di #Pellegrini e #Kimmich #Mancini non schiera nessun titolare 'classico… - UgoBaroni : RT @TV2000it: #NationsLeague | #ItaliaGermania finisce 1-1 Gol di di #Pellegrini e #Kimmich #Mancini non schiera nessun titolare 'classico… -