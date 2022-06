Donna chiama la polizia: 'C'è un bambino abbandonato'. Ma era un pupazzo di Peppa Pig (Di lunedì 6 giugno 2022) ' C'è un neonato abbandonato in una borsa ' , ma non era come sembrava: quella testolina rosa non era un bambino, ma un pupazzo di Peppa Pig . Sembra una storia inventata, in realtà è tutto vero: ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) ' C'è un neonatoin una borsa ' , ma non era come sembrava: quella testolina rosa non era un, ma undiPig . Sembra una storia inventata, in realtà è tutto vero: ...

Advertising

leggoit : Donna chiama la polizia: «C'è un #bambino abbandonato». Ma era un pupazzo di #PeppaPig - Benedetticinzi1 : RT @Marilunasck: #HandeErçel #HandeErçelXVogue Sono quella che per nessun motivo al mondo insulterei un’altra donna, si chiama solidarietà… - Pollon51257077 : RT @Marilunasck: #HandeErçel #HandeErçelXVogue Sono quella che per nessun motivo al mondo insulterei un’altra donna, si chiama solidarietà… - AntoniaZagaria : @pat15mal @a_rtemide Oggi me lo spiego in un solo modo:all’inizio tutti erano contro V Xche si sentiva con B poi ap… - Sberl1983 : RT @MediasetTgcom24: Mantova, 'C'è un neonato in una borsa': donna chiama la polizia... ma era un pupazzo di Peppa Pig #PeppaPig https://t… -