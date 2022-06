Di qui Lavrov non passa. Bulgaria, Montenegro e Macedonia del nord chiudono i cieli ai russi (Di lunedì 6 giugno 2022) Sergei Lavrov aveva organizzato una visita a Belgrado per oggi ma Bulgaria, Macedonia del nord e Montenegro hanno chiuso lo spazio aereo al ministro degli Esteri russo che ha così annullato il viaggio. Una fonte del ministero ha confermato che l’iniziativa dei paesi vicini alla Serbia ha impedito a Lavrov di raggiungere il proprio alleato: “La nostra diplomazia deve ancora attrezzarsi per il teletrasporto”, ha detto questo funzionario. Belgrado ha ottimi rapporti con Mosca, saldati dalla sintonia personale tra il presidente (appena confermato) Aleksandar Vucic e Vladimir Putin e dalla decisione serba di non partecipare alle sanzioni contro la Russia e anzi continuare a rifornirsi del gas russo. Non ci si aspettava molto di diverso da Vucic, che ha sempre utilizzato la sua alleanza con ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) Sergeiaveva organizzato una visita a Belgrado per oggi madelhanno chiuso lo spazio aereo al ministro degli Esteri russo che ha così annullato il viaggio. Una fonte del ministero ha confermato che l’iniziativa dei paesi vicini alla Serbia ha impedito adi raggiungere il proprio alleato: “La nostra diplomazia deve ancora attrezzarsi per il teletrasporto”, ha detto questo funzionario. Belgrado ha ottimi rapporti con Mosca, saldati dalla sintonia personale tra il presidente (appena confermato) Aleksandar Vucic e Vladimir Putin e dalla decisione serba di non partecipare alle sanzioni contro la Russia e anzi continuare a rifornirsi del gas russo. Non ci si aspettava molto di diverso da Vucic, che ha sempre utilizzato la sua alleanza con ...

