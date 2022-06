De Ligt non fa dietrofront: 'Accordo sul rinnovo? Non è vero, siamo solo all'inizio. Voglio crescere, per ora alla Juve' (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo l'intervista concessa ieri a NOS, il difensore centrale della Juventus, Matthijs De Ligt ha rincarato la dose e non ha fatto dietrofront... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo l'intervista concessa ieri a NOS, il difensore centrale dellantus, Matthijs Deha rincarato la dose e non ha fatto...

cmdotcom : #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano… - forumJuventus : De Ligt: 'Al momento giusto deciderò se rinnovare o guardare oltre. E' stato il mio anno migliore, ma due quarti po… - GoalItalia : 'Deciderò se rinnovare o guardare oltre' ?? De Ligt avvisa la Juve: 'Il quarto posto non mi basta' ????? - Rebel2909 : RT @davide_terruzzi: Pensate alla Juventus per cui De Ligt ha firmato. Guardate alla Juventus di oggi. Gente con le palle che vuole vinc… - Vittoriog82 : RT @cmdotcom: #DeLigt non fa dietrofront: 'Nessun accordo sul rinnovo, siamo all'inizio. Voglio crescere, per ora alla #Juve' -