Carol Maltesi | i genitori al suo funerale | “Abbiamo perso il nostro angelo”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 6 giugno 2022) Finalmenteha trovato la pace. Il suo corpo, martoriato dalla violenza del compagno Davide Fontana, potrà riposare dopo iltenutosi, in cui i suoi cari hanno potuto dirle addio per l’ultima volta. Vi raccomandiamo... Omicidio, il padre al killer: "Aspetto che esci, anche 30 anni" I funerali disi sono svolti nella giornata del 6 giugno all’abbazia di Sesto Calende, in provincia di Varese. I, parenti e amici della ragazza sono entrati in chiesa alle 10.30 e lì è cominciata la funzione in sua memoria, in cui si sono susseguiti i diversi interventi di coloro che le volevano bene. “il ...