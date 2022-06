Caos Non è l'Arena, Sallusti abbandona la trasmissione "Il Cremlino è un Palazzo di merda!". Guarda il video (Di lunedì 6 giugno 2022) Alessandro Sallusti abbandona il collegamento con Giletti che conduce da Mosca: «Quello che hai alle spalle è un Palazzo di merda! Lì il comunismo ha fatto le più grande tragedie del secolo scorso». Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 giugno 2022) Alessandroil collegamento con Giletti che conduce da Mosca: «Quello che hai alle spalle è undiLì il comunismo ha fatto le più grande tragedie del secolo scorso». Segui su affaritaliani.it

