Calcio, Nazionale del Canada in sciopero: niente test col Panama (Di lunedì 6 giugno 2022) La Nazionale del Canada è in sciopero a causa delle condizioni salariali offerte dalla loro federazione in un nuovo contratto collettivo. Per questo motivo è stata annullata l’amichevole contro il Panama a poche ore dal fischio d’inizio, come conferma Canada Soccer, la federazione canadese. La Nazionale maschile canadese ha dichiarato di aver rifiutato i termini di un nuovo contratto offerto dalla propria federazione giovedi’ scorso. “Canada Soccer ha aspettato fino alla sera del 2 giugno per presentare un’offerta arcaica e il segretario generale e il presidente della federazione si sono resi disponibili per la prima volta a contattare i giocatori solo il 4 giugno alle 16 – hanno spiegato i giocatori in un comunicato congiunto – Per questi motivi, abbiamo deciso a ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Ladelè ina causa delle condizioni salariali offerte dalla loro federazione in un nuovo contratto collettivo. Per questo motivo è stata annullata l’amichevole contro ila poche ore dal fischio d’inizio, come confermaSoccer, la federazione canadese. Lamaschile canadese ha dichiarato di aver rifiutato i termini di un nuovo contratto offerto dalla propria federazione giovedi’ scorso. “Soccer ha aspettato fino alla sera del 2 giugno per presentare un’offerta arcaica e il segretario generale e il presidente della federazione si sono resi disponibili per la prima volta a contattare i giocatori solo il 4 giugno alle 16 – hanno spiegato i giocatori in un comunicato congiunto – Per questi motivi, abbiamo deciso a ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Bastoni è l'erede di #Chiellini in Nazionale, e può allungare la tradizione della scuola italiana dei difensori. S… - Gazzetta_it : Sponde, tocchi e tiri. #Italia, con #Scamacca hai trovato il vero centravanti? #ItaliaUngheria - Azzurri : Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Canada, la nazionale di calcio in sciopero: niente test col Panama - sportface2016 : #Canada, la nazionale di calcio in sciopero: niente test col Panama -