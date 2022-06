Cagliari, il d.s. Capozucca: «Ci siamo suicidati, pensavamo a un epilogo diverso» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il d.s. del Cagliari Capozucca ha parlato della stagione dei rossoblù terminata con la retrocessione in Serie B Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, in conferenza stampa ha parlato della stagione dei rossoblù terminata con la retrocessione in Serie B. LE PAROLE – «Mi sembrava giusto fare una conferenza stampa di chiusura stagione, anche se non bella sotto tutti gli aspetti, ci aspettavamo un epilogo diverso soprattutto dopo il primo tempo. Purtroppo in maniera suicida è successo quello che nessuno voleva immaginare. Ci sentiamo tutti colpevoli e sono doverose le scuse a tutti, ai giornalisti che seguite la squadra, ai tifosi, alla gente, alle persone che vogliono bene al Cagliari e tutti quelli che lavorano qua dentro e lavorano per la squadra. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Il d.s. delha parlato della stagione dei rossoblù terminata con la retrocessione in Serie B Stefano, direttore sportivo del, in conferenza stampa ha parlato della stagione dei rossoblù terminata con la retrocessione in Serie B. LE PAROLE – «Mi sembrava giusto fare una conferenza stampa di chiusura stagione, anche se non bella sotto tutti gli aspetti, ci aspettavamo unsoprattutto dopo il primo tempo. Purtroppo in maniera suicida è successo quello che nessuno voleva immaginare. Ci sentiamo tutti colpevoli e sono doverose le scuse a tutti, ai giornalisti che seguite la squadra, ai tifosi, alla gente, alle persone che vogliono bene ale tutti quelli che lavorano qua dentro e lavorano per la squadra. ...

